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Spezia, a centrocampo ecco Abdoulie Ndow: accordo fino al giugno 2028

Spezia, a centrocampo ecco Abdoulie Ndow: accordo fino al giugno 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 14:49Serie C

Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Abdoulie Ndow, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Abdoulie Ndow, la carriera

Nativo di Darrau Rilwan in Gambia, classe 2005, Ndow ha saputo mettersi in luce giovanissimo con le maglie del San Marzano e della Scafatese in Serie D, guadagnando così la chiamata del Frosinone, con cui si è aggiudicato il titolo di campione della Primavera 2 2024/25. Sempre con la formazione ciociara, nella passata stagione ha raccolto anche i primi gettoni da professionista, scendendo in campo in due occasioni in Serie B e scrivendo così il proprio nome nel campionato che ha sancito il ritorno del Frosinone in massima serie.

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