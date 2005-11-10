Ufficiale Giana Erminio, Endri Muhameti arriva in prestito secco dall'Atalanta

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Endri Muhameti, che arriva con la formula del prestito secco dall'Atalanta fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista classe 2004, prodotto del vivaio della Dea, dalla stagione 2023/24 viene inserito nell'Atalanta Under 23, squadra con la quale conquista i playoff di Serie C nella stagione 2024/25. La stagione scorsa, invece, in prestito veste le maglie di Virtus Verona fino a gennaio e di Renate sino a maggio.

«Sono felice di iniziare questa nuova avventura con la Giana - commenta Endri Muhameti -. Ho scelto questo ambiente perché credo sia il posto giusto per crescere e dare il massimo. Ringrazio la società, il mister e il suo staff per la fiducia e non vedo l'ora di mettermi a disposizione della squadra».