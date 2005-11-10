Ufficiale Un'altra panchina salta: il Senegal licenzia Pape Thiaw dopo l'uscita dal Mondiale

Nella notte il Senegal ha comunicato il licenziamento di Pape Thiaw, lasciando così scoperta per il momento la carica di ct: indetta una conferenza stampa per la giornata di lunedì dove si spiegheranno le reali motivazioni di questa scelta

Tra le variegate motivazioni che faranno passare alla storia i Mondiali 2026, una delle più curiose è senza dubbio quella dei cambi di panchina per tante Nazionali. Tra chi ha già cambiato volto e selezionato nuovi commissari tecnici, si aggiunge anche il Senegal, che ha deciso di voltare totalmente pagina dopo l'eliminazione dei Leoni della Teranga nei sedicesimi di finale contro il Belgio di Lukaku.

La Federazione del paese africano, ha infatti comunicato di aver licenziato Pape Thiaw. Tuttavia, per tempistiche della decisione presa e il fatto che verrà organizzata una conferenza a riguardo lascia intendere che in verità l’uscita di scena dalla Coppa del Mondo possa non essere la motivazione principale della scelta di allontanare il tecnico 45enne. Quest'ultimo aveva preso le redini dei Leoni della Teranga nel 2024, portandoli anche fino alla controversa finale di Coppa d’Africa contro il Marocco dello scorso inverno.

Il comunicato ufficiale

"La Federazione Calcistica del Senegal (FSF) informa l'opinione pubblica che, a seguito della riunione del Comitato Esecutivo tenutasi questo sabato 11 luglio 2026, è stato deciso di avviare una procedura di cessazione dalle funzioni del commissario tecnico della nazionale, il signor Pape Thiaw, nonché di tutto il suo staff tecnico. Questa decisione giunge in seguito all'eliminazione della Nazionale del Senegal ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dopo un'approfondita valutazione dei risultati sportivi e delle prospettive della selezione nazionale, il Comitato Esecutivo ha ritenuto necessario avviare tale procedura nel superiore interesse del calcio senegalese.

A tal fine, è stato dato mandato al Presidente della Federazione Calcistica del Senegal, il signor Abdoulaye Fall, di portare questa decisione a conoscenza dell'autorità competente e di assicurarne la notifica ufficiale all'interessato, in conformità con le disposizioni statutarie, regolamentari e contrattuali in vigore. Inoltre, il Comitato Esecutivo ha dato mandato al Presidente di adottare tutte le misure necessarie per una reale riorganizzazione di tutte le selezioni nazionali.

Inoltre, il Presidente della Federazione Calcistica del Senegal terrà una conferenza stampa lunedì 13 luglio 2026 alle ore 16:00, presso lo stadio Léopold Sédar Senghor. Questo incontro con i media sarà l'occasione per presentare le motivazioni di tale decisione, fare il punto sulla situazione della squadra nazionale e discutere le prospettive per il futuro. La Federazione Calcistica del Senegal ribadisce il proprio impegno ad agire nel rispetto delle procedure, della trasparenza e della buona governance, con l'unico obiettivo di preservare i superiori interessi del calcio senegalese".