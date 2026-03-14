LaLiga, Gazzaniga insuperabile: il Girona ne fa 3 all'Athletic, gol e assist per Echeverri

Pesante lezione del Girona all'Athletic Bilbao oggi. La formazione di Michel ha sfruttato cinicamente l'unica occasione avuta nel primo tempo e ha replicato nella ripresa. L'Athletic avrebbe potuto ribaltare la partita dopo l'intervallo, ma si è scontrato con uno spettacolare Gazzaniga, portiere della squadra catalana autore di almeno tre parate miracolose su altrettante occasioni da gol.

La rete in apertura di Rincon, il raddoppio di Ounahi e il 3-0 di Echeverri - in prestito secco dal Manchester City e ha sfornato anche un assist - hanno consegnato nelle mani del Girona tre punti di capitale importanza in ottica classifica, raggiungendo il dodicesimo posto. Accorciando a -1 proprio Nico Williams e compagni, reduci dalla seconda sconfitta di fila in campionato.

LA VENTISETTESIMA GIORNATA DE LALIGA

Venerdì 13 marzo

Alaves-Villarreal 1-1

Sabato 14 marzo

Girona – Athletic Bilbao 3-0

Atl. Madrid – Getafe (16:15)

Oviedo – Valencia (18:30)

Real Madrid – Elche (21:00)

Domenica 15 marzo

Maiorca – Espanyol (14:00)

Barcellona – Siviglia (16:15)

Betis – Celta Vigo (18:30)

Real Sociedad – Osasuna (21:00)

Lunedì 16 marzo

Vallecano – Levante (21:00)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Barcellona – 67

2. Real Madrid – 63

3. Villarreal – 55

4. Atl. Madrid – 54

5. Betis – 43

6. Celta Vigo – 40

7. Espanyol – 37

8. Real Sociedad – 35

9. Getafe – 35

10. Athletic Bilbao – 35

11. Osasuna – 34

12. Girona – 34

13. Valencia – 32

14. Vallecano – 31

15. Siviglia – 31

16. Alaves – 28

17. Elche – 26

18. Maiorca – 25

19. Levante – 22

20. Oviedo – 18