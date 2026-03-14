LaLiga, Gazzaniga insuperabile: il Girona ne fa 3 all'Athletic, gol e assist per Echeverri
Pesante lezione del Girona all'Athletic Bilbao oggi. La formazione di Michel ha sfruttato cinicamente l'unica occasione avuta nel primo tempo e ha replicato nella ripresa. L'Athletic avrebbe potuto ribaltare la partita dopo l'intervallo, ma si è scontrato con uno spettacolare Gazzaniga, portiere della squadra catalana autore di almeno tre parate miracolose su altrettante occasioni da gol.
La rete in apertura di Rincon, il raddoppio di Ounahi e il 3-0 di Echeverri - in prestito secco dal Manchester City e ha sfornato anche un assist - hanno consegnato nelle mani del Girona tre punti di capitale importanza in ottica classifica, raggiungendo il dodicesimo posto. Accorciando a -1 proprio Nico Williams e compagni, reduci dalla seconda sconfitta di fila in campionato.
LA VENTISETTESIMA GIORNATA DE LALIGA
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona – Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid – Getafe (16:15)
Oviedo – Valencia (18:30)
Real Madrid – Elche (21:00)
Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol (14:00)
Barcellona – Siviglia (16:15)
Betis – Celta Vigo (18:30)
Real Sociedad – Osasuna (21:00)
Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Barcellona – 67
2. Real Madrid – 63
3. Villarreal – 55
4. Atl. Madrid – 54
5. Betis – 43
6. Celta Vigo – 40
7. Espanyol – 37
8. Real Sociedad – 35
9. Getafe – 35
10. Athletic Bilbao – 35
11. Osasuna – 34
12. Girona – 34
13. Valencia – 32
14. Vallecano – 31
15. Siviglia – 31
16. Alaves – 28
17. Elche – 26
18. Maiorca – 25
19. Levante – 22
20. Oviedo – 18