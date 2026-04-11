LaLiga, l'Atletico paga lo sforzo Champions. Vittoria fondamentale per il Siviglia
Al Ramón Sánchez-Pizjuán, il Siviglia sorprende l’Atlético Madrid e conquista una vittoria fondamentale per la salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio al 10' con un rigore di Akor Adams. L’Atlético pareggia al 35' con Javier Boñar, ma nel recupero del primo tempo Nemanja Gudelj segna il 2-1 che chiude la frazione.
Nella ripresa il Siviglia difende con ordine e compattezza e l’Atlético, fortemente rimaneggiato per le rotazioni postzm-Champions di Simeone, non riesce a trovare il pari nonostante il forcing finale.
La 31a giornata
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alaves 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol 4-1
Siviglia - Atletico Madrid 2-1
Domenica 12 aprile
Osasuna - Betis Siviglia
Maiorca - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Oviedo
Athletic Bilbao - Villarreal
Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe
CLASSIFICA
Barcellona 79
Real Madrid 70
Villarreal 58
Atl. Madrid 57
Betis 45
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Getafe 41
Osasuna 38
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Siviglia 34
Alaves 33
Elche 32
Maiorca 31
Levante 26
Oviedo 24