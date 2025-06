Ufficiale Lee Congerton non è più il d.s dell’Al Ahli: risoluzione dopo un periodo ricco di successi

L’Al Ahli ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo britannico Lee Congerton, al termine di una collaborazione definita “produttiva”, che ha contribuito in modo sostanziale al rafforzamento della struttura sportiva e amministrativa del club.

La società ha espresso la propria gratitudine a Congerton per la competenza e la dedizione dimostrate durante il suo incarico, sottolineando l’impatto significativo del dirigente grazie a oltre vent’anni di esperienza maturati in club di primo piano a livello mondiale. Lo stesso Congerton ha rilasciato una dichiarazione in cui ha ripercorso la sua avventura saudita: "Il mio periodo all’Al-Ahli è stato ricco di sfide e opportunità. Ringrazio tutto il team per il supporto ricevuto. Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti, in particolare della conquista di tre trofei, inclusa una competizione continentale con la prima squadra e due titoli nel calcio femminile. Sono risultati che porterò sempre con me".

Il club, dal canto suo, ha ribadito il proprio impegno verso uno sviluppo continuo e strategico, dichiarando l’intenzione di proseguire nel reclutamento di figure di alto profilo per rafforzare la competitività sia a livello nazionale che internazionale. Il tutto in linea con una visione istituzionale chiara e piani di implementazione ben definiti.