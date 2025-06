Ufficiale Karamoh, a secco da due anni e il Torino lo svincola: "In bocca al lupo per il tuo futuro"

Il Torino saluta ufficialmente Yann Karamoh, attaccante classe 1998, che da oggi è svincolato in seguito alla scadenza naturale del contratto triennale firmato con il club piemontese nel 2022. La società granata ha deciso di non prolungare l’accordo, consentendo così al calciatore francese di cercare una nuova squadra per proseguire la sua carriera.

Attraverso un breve messaggio pubblicato pochi minuti fa sui propri canali ufficiali, il club granata ha voluto rivolgere un saluto al giocatore: “Oggi si conclude l’esperienza di Yann Karamoh in granata, dopo il suo arrivo al Toro nel 2022. In bocca al lupo per il tuo futuro professionale, Yann!”.

Nel corso delle tre stagioni vissute a Torino, Karamoh ha totalizzato complessivamente 65 presenze tra Serie A e Coppa Italia, realizzando 5 reti – tutte siglate nella sua prima annata in maglia granata – e servendo 2 assist. Dopo un avvio promettente, il suo minutaggio è andato progressivamente calando, fino alla scelta della società di non rinnovare il contratto. Ora, per l’ex Parma e Inter, si apre una nuova fase della carriera, alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciarsi.