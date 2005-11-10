Leganes in crisi nera: quarto k.o. consecutivo e Morata si fa espellere per proteste

Alvaro Morata e il Leganes stanno vivendo un incubo. L'attaccante spagnolo, arrivato tra grandi aspettative, non è ancora riuscito a incidere e la crisi della squadra si è aggravata con la sconfitta per 1-0 in casa contro il Cordoba, quarto k.o. consecutivo in campionato.

Entrato in campo al 63', Morata ha chiuso la sua serata nel peggiore dei modi: nei minuti di recupero è stato infatti espulso per doppia ammonizione, con il secondo cartellino giallo arrivato dopo le proteste nei confronti dell'arbitro, episodio che ha evidenziato tutta la frustrazione del momento difficile vissuto dai pepineros. Il bilancio dell'ex attaccante di Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan e Como è finora molto deludente. Da quando è approdato al Leganés, la squadra ha conquistato appena 4 punti sui 21 disponibili e Morata non ha ancora preso parte ad alcuna rete, né con gol né con assist.

La situazione di classifica è sempre più complicata: il Leganés è reduce da quattro sconfitte consecutive senza riuscire a segnare e si trova ormai a soli tre punti dalla zona retrocessione, aperta dalla Real Sociedad B. L'assenza di Morata, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Córdoba, rappresenterà un ulteriore problema per il Leganés, che nel prossimo turno ospiterà un Maiorca in piena corsa nelle zone alte della classifica. Per la formazione madrilena servirà un'immediata inversione di tendenza per allontanarsi dalle posizioni più pericolose.