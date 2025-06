Ufficiale Lens, lasciano Mbala Nzola, Matthew Ryan e altri due giocatori

Il Lens ha annunciato tramite i propri canali ufficiali la fine dei contratti di Mathew Ryan, Denis Petri, Nampalys Mendy e Mbala Nzola. I giallorossi hanno pubblicato i comunicati di tutti e quattro i giocatori. Li riportiamo di seguito:

RYAN

“Mathew Ryan lascia il Lens. Il portiere australiano, arrivato lo scorso gennaio, si congeda dall'Artois al termine del suo contratto. Il portiere esperto ha lasciato il segno nello spogliatoio grazie alla sua disciplina, alle qualità di leadership e al comportamento esemplare".

PETRI

”Denis Petri lascia l'Artois. Arrivato come terzo portiere del Lens, lo sloveno ha messo a frutto la sua vasta esperienza ai massimi livelli durante la stagione 2024/25, dimostrando uno spirito di squadra eccezionale”

NZOLA

“Mbala Nzola non è più un giocatore del Lens. L'attaccante angolano, arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha disputato 23 partite con la maglia Sang et Or, segnando sette gol. Saluta l'Artois al termine della stagione 2024/25”.

MENDY

Nampalys Mendy, arrivato a Lens nel settembre 2023 per condividere la sua esperienza ai massimi livelli, lascia il club al termine del contratto. Ha collezionato 32 apparizioni con la maglia Sang et Or, di cui sei in Champions League. Il centrocampista senegalese sarà ricordato per la sua professionalità e l’atteggiamento esemplare. Grazie e buona fortuna, 'Papi'!"