live EUROPA LEAGUE (ore 21): Arsenal eliminato ai supplementari

23.39 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news sull'Europa League!

Ajax-Getafe 2-1

1' - Comincia la partita!

5' - GOL! GOL! GOL! MATA! Vantaggio Getafe dopo pochi minuti, colpo all'angolo e spagnoli avanti!

10' - GOL! GOL! GOL! DANILO! Immediato pareggio degli olandesi, colpisce Danilo dalla distanza!

28' - Arambarri si becca il giallo.

34' - Ajax padrone del gioco in questa fase, manca incisività sotto porta.

45' - Scatta il giallo anche per Mata.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Tanti possesso palla per l'Ajax ma al momento ancora nessun tiro in porta in questa ripresa.

63' - AUTUGOL GETAFE! Miramontes colpisce in malo modo un traversone sugli sviluppi di una punizione, infila la palla nella propria porta! avanti l'Ajax!

66' - Giallo per Blind.

76' - Gara tesa, ammonito anche Martinez.

22.54 - Fine partita.

Arsenal-Olympiacos 1-2

1' - Comincia la partita!

11' - Squadra greca più propositiva in avvio.

21' - Scatta subito il giallo per Ba.

24' - Pepe! Punizione interessante dal limite, palla di un soffio a lato.

34' - Arsenal che sembra aver ritrovato il comando del gioco in questa seconda parte di primo tempo.

40' - Lacazette la mette in rete ma è tutto fermo, gol annullato dall'arbitro.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! CISSE! Incornata vincente e greci in vantaggio a Londra! 0-1!

59' - Camara si becca il giallo.

77' - Pepe! Prova a piazzare il tiro, ci arriva il portiere!

80' - Lacazette! Incorna bene di testa in piena area, palla di un soffio a lato.

22.54 - Fine tempo regolamentare, si vai ai supplementari.

97' - Si tiene avanti l'Arsenal ma sono bravi gli avversari greci a non concedere spazi.

113' - GOL! GOL! GOL! Aubameyang firma il gol del pareggio per l'Arsenal, che potrebbe valere la qualificazione!

119' - GOL! GOL! GOL! EL ARABI! Di nuovo in vantaggio l'Olympiacos, al momento i gunners sono eliminati!

23.34 - Finisce qui! Arsenal eliminato ai supplementari, passa l'Olympiacos!

Benfica-Shakhtar 3-3

1' - Comincia la partita!

9' - GOL! GOIL! GOL! PIZZI! Va in vantaggio il Benfica, dal limite conclusione potente e vincente!

12' - AUTOGOL BENFICA! Dias la butta goffamente nella propria porta, 1-1!

29' - Poche emozioni dopo il botta e risposta in avvio di partita.

36' - GOL! GOL! GOL! DIAS! Pizzi scodella dentro dalla bandierina, c'è Dias che di testa incorna e trova il vantaggio!

43' - Ammonito Ismaily.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! SILVA! Riceve al limite, piazza il tiro e trova la porta!

49' - GOL! GOL! GOL! STEPANENKO! Stacca in piena area, incorna ed infila in porta! Accorcia lo Shakhtar!

50' - Scatta il giallo per Silva.

71' - GOL! GOL! GOL! PATRICK! Dopo un rimbalzo favorevole scarica in rete! Pareggio Shakhtar!

87' - Giallo per Konoplyanka.

22.54 - Fine partita.

Celtic-Copenhagen 1-3

1' - Comincia la partita!

16' - Ajer viene ammonito.

32' - Celtiic pericoloso! Elyounoussi colpisce il palo alla sinistra del portiere, che occasione!

41' - Celtic maggiormente propositivo, manca precisione sotto porta.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! SANTOS! Riceve il pallone in area, alza la testa e scarica in rete! Ospiti in vantaggio!

71' - Griffiths! Scarica il tiro che risulta centrale, blocca il portiere!

83' - GOL! GOL! GOL! Edouard pareggia i conti a pochi minuti dalla fine!

85' - GOL! GOL! GOL! BIEL! Danesi nuovamente in vantaggio, ora gli ottavi sono più vicini!

88' - GOL! GOL! GOL! N'DOYE! Partita chiusa, il Copenhagen trova l'1-3 e chiude i giochi.

22.54 - Fine partita.

Manchester United-Club Brugge 5-0

1' - Comincia la partita!

23' - Espulso Deli! Colpo di mano e arbitro che estrae il rosso, ospiti in dieci!

25' - Calcio di rigore, dunque, per il Manchester!

27' - GOL! GOL! GOL! FERNANDES! Dal dischetto non sbaglia, reds avanti!

34' - GOL! GOL! GOL! IGHALO! Mata apparecchia per il compagno che scarica in porta!

41' - GOL! GOL! GOL! MCTOMINAY! I red devils trovano anche il 3-0 a pochi minuti dall'intervallo, qualificazione apparentemente in tasca.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Inglesi che provano a gestire il risultato in questo avvio di ripresa.

71' - Gara senza particolari emozioni nella ripresa, ottima gestione da parte del Manchester United.

82' - GOL! GOL! GOL! FRED! Poker United nel finale di partita!

90' - GOL! GOL! GOL! FRED! Doppietta, manita ed ottavi raggiunti per gli inglesi.

22.54 - Fine partita.

Siviglia-Cluj 0-0

1' - Comincia la partita!

12' - Siviglia padrone del campo in avvio.

20' - Suso! Calcia in porta con convinzione, palla che sfiora il palo!

33' - Kounde! Scarica il tiro in piena area, ci arriva il portiere!

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Deac viene ammonito tra le fila del Cluj.

73' - Scatta il giallo per Djokovic e Bordeinau.

81' - Poche emozioni nella ripresa, nessuna delle due squadre a prevalere sull'altra.

20.46 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale con la quale vi racconteremo il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, con i match in programma alle 21!