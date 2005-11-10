Ufficiale Liverpool, ecco l'annuncio: niente rinnovo per Konaté, va via a parametro zero

Adesso è ufficiale: Ibrahima Konaté lascia il Liverpool a parametro zero. Dopo cinque stagioni e il mancato accordo per il rinnovo, finisce qui l'avventura ai Reds del difensore francese. Che adesso diventa un pezzo pregiato, a parametro zero (anche Inter e Juventus avrebbero drizzato le antenne) Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Liverpool tramite il proprio sito:

"Il Liverpool FC può confermare che Ibrahima Konate lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest'estate. Il difensore centrale lascerà Anfield alla fine di giugno, concludendo il suo periodo quinquennale con i Reds. Acquistato dall'RB Leipzig nell'estate del 2021, Konate ha collezionato un totale di 183 presenze e segnato sette gol.

Il nazionale francese partirà con una medaglia da vincitore della Premier League per il suo ruolo nel trionfo del Liverpool nel 2024-25, oltre ai successi in FA Cup, Carabao Cup (due volte) e FA Community Shield. Konate partirà con la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il contributo che ha dato e tutto il club gli augura il meglio per il futuro".