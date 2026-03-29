Liverpool, Thiago Alcantara con le Legends: "Giocare ad Anfield con Gerrard: incredibile"

Giornata di festa ieri ad Anfield, teatro di un'amichevole a scopo benefico tra le leggende di Liverpool e Borussia Dortmund. Tra i protagonisti dell'evento anche Thiago Alcantara, che ha guidato brillantemente il centrocampo dei Reds e segnato la rete del momentaneo vantaggio in un match poi terminato con uno scoppiettante 2-2.

Di seguito le parole dell'ex giocatore spagnolo a fine partita, ai canali del Liverpool: "È incredibile. Due cose si sono unite: andare ad Anfield al completo e giocare con una leggenda come Gerrard. È stato un momento incredibile e lo terrò con me di sicuro.

Quando ho segnato, è venuto Stevie e gli ho detto che era il primo sprint che facevo da quando sono arrivato a Liverpool! Perché no?! In quel momento ci limitiamo a reagire, ci sentiamo a nostro agio nella scatola. È bello segnare".