Thiago Alcantara esaltato dal Bayern: "Anno spettacolare, che acquisto Luis Diaz"

L'ex centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in Germania della stagione della sua ex squadra, che sta vivendo una stagione esaltante alla guida di Vincent Kompany. Thiago ha elogiato in particolare il nuovo acquisto Luis Diaz e l'allenatore Vincent Kompany. Inoltre, l'ex fuoriclasse considera il trio d'attacco Olise-Kane-Diaz tra i migliori al mondo.

Queste le sue parole: "La squadra sta disputando una stagione spettacolare. Credo che abbiano fatto la scelta giusta ingaggiando Luis Diaz. Lo conosco dal Liverpool ed è un giocatore fantastico e una persona fantastica. E ovviamente, anche Vinnie (Kompany, ndr) sta facendo un ottimo lavoro come allenatore. Il gruppo è fantastico: ha un ottimo mix di giocatori esperti e giovani. Il Bayern è uno spettacolo da vedere."

Sul trio d'attacco formato da Olise, Kane e Luis Diaz, ha aggiunto: "Se sono il trio migliore al mondo? Giocano in modo spettacolare. Non si tratta solo di risultati e titoli, ma anche dello stile di gioco. Possono sicuramente essere annoverati tra i migliori trii offensivi al mondo".