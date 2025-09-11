Ufficiale Ritorno al Barcellona per Thiago Alcantara. Entra a far parte dello staff di Flick

Adesso è ufficiale, ritorno al Barcelona per Thiago Alcantara, già in Catalogna dal 2005 al 2013. L'ormai ex centrocampista entra a far parte dello staff di Hansi Flick nei blaugrana.

Si legge nella nota ufficiale del Barcellona: "Primo giorno ufficiale di lavoro per Thiago Alcántara come membro dello staff tecnico. L'ex giocatore blaugrana ha iniziato oggi a lavorare sul campo come membro dello staff tecnico della prima squadra, in qualità di assistente allenatore di Hansi Flick. Il suo ruolo comprenderà, tra le altre cose, il supporto agli aspetti tattici e la preparazione degli allenamenti, apportando la sua esperienza e la sua visione di gioco per arricchire il lavoro quotidiano della squadra".

Quindi la nota del Barça aggiorna anche sulle condizioni generali del gruppo: "Per quanto riguarda la squadra, alcuni giocatori della nazionale sono ovviamente rientrati martedì, a cui si sono aggiunti i restanti, ovvero Rashford, Koundé, Raphinha, Christensen, Ronald Araujo e Roony Bardghji . Il brasiliano e l'uruguaiano sono stati gli ultimi ad arrivare e hanno svolto una specifica seduta di recupero prima di unirsi al gruppo. Erano coinvolti i soliti giocatori della B Dro, Toni e Jofre , mentre Frenkie, Baldé e Gavi si sono allenati separatamente, con l'olandese che ha svolto parte della seduta sull'erba per cercare di recuperare".