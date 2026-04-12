Lo Stoccarda punta il podio, brividi tra Colonia e Werder: il programma di Bundesliga
La 29^ giornata di Bundesliga termina oggi, con le ultime tre partite in programma. Lo Stoccarda punta ad agguantare il Lipsia terzo, in occasione del match casalingo che lo vede opposto all'Amburgo. Sfida chiave, invece, nei bassifondi tra Colonia e Werder Brema. Completa il quadro Magonza-Friburgo, con gli ospiti che arrivano all'appuntamento con il morale alle stelle dopo il 3-0 rifilato al Celta Vigo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League.
La 29a giornata
Venerdì 10 aprile
Augusta - Hoffenheim 2-2
Sabato 11 aprile
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-1
Heidenheim - Union Berlino 3-1
Lipsia - Borussia Mönchengladbach 1-0
Wolfsburg - Eintracht Francoforte 1-2
St. Pauli - Bayern Monaco 5-0
Domenica 12 aprile
Colonia - Werder Brema
Stoccarda - Amburgo
Magonza - Friburgo
CLASSIFICA
Bayern Monaco 73 (29 partite giocate)
Borussia Dortmund 64 (29)
Lipsia 56 (29)
Stoccarda 53 (28)
Bayer Leverkusen 52 (29)
Hoffenheim 51 (29)
Eintracht Francoforte 42 (29)
Friburgo 37 (28)
Magonza 33 (28)
Augusta 33 (29)
Union Berlino 32 (29)
Amburgo 31 (28)
Borussia Monchengladbach 30 (29)
Brema 28 (28)
Colonia 27 (28)
St. Pauli 25 (29)
Wolfsburg 21 (29)
Heidenheim 19 (29)