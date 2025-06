Ufficiale Man' United, il 39enne Heaton rinnova: "Orgoglioso di rappresentare ancora questo club"

vedi letture

Tom Heaton ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United, estendendo così la sua permanenza al club per un altro anno. Il portiere 39enne, cresciuto nel vivaio dei Red Devils, si appresta a vivere la ventesima stagione della sua carriera professionistica, iniziata nel 2005 con lo Swindon Town, dove era arrivato in prestito proprio dallo United.

Ceduto nel 2010 e rientrato a Manchester nel 2021, dopo aver vestito anche le maglie di Cardiff, QPR, Anversa, Bristol, Burnley, Wycombe e Aston Villa, Heaton ha assunto un ruolo sempre più rilevante nello spogliatoio, distinguendosi per leadership e professionalità, caratteristiche che gli hanno anche permesso di entrare nello staff di Southgate per l'avventura dei dei Tre Leoni a Euro 2024. "È un grande orgoglio per me continuare a rappresentare il Manchester United", ha dichiarato Heaton. "Siamo tutti molto motivati per la stagione che ci aspetta e io sono pronto a dare il mio contributo in ogni modo possibile per aiutare la squadra a tornare a lottare per i trofei più importanti".

Anche il direttore sportivo Jason Wilcox ha sottolineato l'importanza del rinnovo: "La leadership e l’esperienza di Tom sono fondamentali per il nostro gruppo. La sua mentalità e l’incredibile attenzione nella preparazione fanno di lui una figura ideale nel nostro reparto portieri".