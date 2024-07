Ufficiale Manchester United, il vice-Onana Tom Heaton rinnova per un altro anno

Tom Heaton rinnova per un'altra stagione con il Manchester United: rimarrà ad Old Trafford fino anche per la stagione 2024/25. Il trentottenne dal 2021, data in cui ha fatto ritorno definitivamente allo United dopo una serie di prestiti, ha collezionato fino a qui appena 3 presenze, fungendo prima da secondo e poi da terzo portiere. Attualmente, secondo quanto riporta The Athletic, l'esperto portiere si trova in Germania per assistere Southgate nell'allenamento dei portieri, pur non essendo convocato come giocatore per l'Europeo.

Ecco il comunicato dei Red Devils: "Tom Heaton ha firmato un nuovo contratto annuale con il Manchester United. L'esperto portiere è alla sua seconda esperienza nel club. Dopo esservi cresciuto fin da giovane, passando attraverso l'Accademia è infatti rientrato rientrato nel 2021, facendo finalmente il suo esordio in Nazionale maggiore con la squadra della sua infanzia più tardi nello stesso anno, contro lo Young Boys in UEFA Champions League. Tom ha preso parte anche alle vittorie in Coppa di Lega contro il Charlton Athletic e il Nottingham Forest, in rotta verso la vittoria del trofeo nel 2023, mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni".

Queste le parole dell'estremo difensore dopo la firma: "Sono felice di continuare a rimanere nel club in cui sono cresciuto, mi sento ancora in gran forma e sono pronto a offrire tutto ciò di cui la squadra ha bisogno per tutta la stagione a venire. Oltre al campo, sto imparando molto anche fuori da esso e per i miei prossimi passi, qualunque essi siano, mi sento maturo. Ma, prima di tutto, voglio spingere la squadra a costruire sui successi".