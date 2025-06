Roma, il Galatasaray ha chiesto Ndicka: i giallorossi chiedono 30 milioni

Il conto alla rovescia per la chiusura del bilancio si fa sempre più serrato in casa Roma, e la necessità di una plusvalenza superiore ai 10 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Settlement Agreement spinge il club a cercare cessioni importanti. Tra i nomi più caldi in uscita c'è quello di Evan Ndicka, difensore ivoriano arrivato a parametro zero due estati fa.

Nelle ultime ore, il Galatasaray si è fatto avanti con un sondaggio per il centrale. Tuttavia, la Roma valuta il suo cartellino oltre 30 milioni di euro, una cifra che renderebbe l'operazione una plusvalenza pura di grande importanza, considerando il suo arrivo a costo zero. La cessione di Paredes al Boca Juniors, da sola, non è sufficiente a coprire il fabbisogno imposto, evidenzia Sportmediaset.

Sempre sul giocatore c'è anche l'interesse del Marsiglia, ma le alte richieste economiche della Roma rendono difficile che questa trattativa possa decollare. La speranza principale del club giallorosso rimane quella di ricevere un'offerta più ricca dalla Premier League, dove l'agente del giocatore sta già sondando il terreno. L'obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi le esigenze del club capitolino entro il weekend, per poter chiudere la sessione di bilancio con i conti in ordine.