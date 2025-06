Ufficiale Stade Reims, annunciato l’acquisto del veterano Nicolas Pallois

Tramite i propri canali ufficiali lo Stade Reims ha ufficializzato l’acquisto di Nicolas Pallois, appena liberatosi dal Nantes dopo otto anni in gialloverde. Questo il comunicato, accompagnato da alcune dichiarazioni dello stesso giocatore:

Un nuovo rinforzo di esperienza completa i ranghi del Reims, vale a dire Nicolas Pallois! Il solido difensore di 1.89m si impegna con i Rouge et Blanc per due stagioni, di cui una opzionale. Con 302 partite in Ligue 1 e 92 partite in Ligue 2, l'ex Nantes è pronto a mettere la sua esperienza al servizio del collettivo di del Reims:

“Sono molto felice e orgoglioso di giocare per lo Stade Reims. Lavoreremo bene e lavoreremo per fare una buona stagione tutti insieme per tornare in Ligue 1 il prima possibile". Solido nei duelli, intelligente nei suoi rilanci, il roccioso difensore porterà tutta la sua esperienza all'interno del gruppo e diventerà senza dubbio una risorsa preziosa per la prossima stagione.