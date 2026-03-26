Manchester United, Rahsford può tornare alla base: la situazione dell'attaccante inglese

Possibile ritorno alla base per Marcus Rashford. L’attaccante per il momento in prestito al Barcellona dove comunque sta facendo una buona seconda parte di stagione. Da quando è approdato in blaugrana, il calciatore 28enne ha totalizzato 10 gol e 13 assist fra le varie competizioni in cui è stato impiegato mettendo in campo sempre delle ottime prestazioni.

Il club catalano però se volesse confermarlo deve versare nelle casse degli inglesi 26 milioni di euro, cifra che sarebbe difficile da raccogliere visto il momento di difficoltà che sta attraversando. Per questo motivo, riportano i colleghi di ESPN, non sarebbe da escludere un ritorno fra le file dei Red Devils al termine della stagione in corso.

Fronte Man’ United filtrerebbe comunque ottimismo nel ritrovare un’altra collocazione al giocatore già in estate, visto che non rientra più nei piani della società.