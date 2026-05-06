Barcellona, dubbi su Rashford: tornerà allo United, con ingaggio pesante. Ma lui si rifiuta

Il futuro di Marcus Rashford è più che nebuloso. Secondo quanto rivelato da The Sun, il Manchester United non ha previsto alcun piano per reintegrare l'attaccante inglese nella squadra della prima stagione: secondo il tabloid inglese, infatti, il 28enne rientrerà dunque dai Red Devils al termine della stagione.

Rashford è in prestito al Barcellona, ma ci sono dubbi sul fatto che i leader della LaLiga renderanno il suo trasferimento permanente per una cifra riportata di 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Stando ai colleghi inglesi, il Manchester United resta sempre sulla stessa lunghezza d'onda: la volontà è di venderlo definitivamente.

Lo stipendio dell'inglese, classe '97, aumenterà a 325mila sterline a settimana a luglio dopo che il club si sarà qualificato per la Champions League. Eppure, lato giocatore non ci sarebbe nemmeno questa volontà di rimettere piede all'Old Trafford, sebbene contrattualmente sia vincolato fino all'estate del 2028. L'unico desiderio sarebbe di rimanere al Barcellona, dopo 13 gol segnati in 46 partite in tutte le competizioni. Ad ogni modo la squadra di Hansi Flick avrebbe tempo fino al 15 giugno per esercitare la propria opzione di acquisto per Rashford.