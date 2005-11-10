Maresca verso un record di vittorie: "Cose che hanno valore solo se alla fine si vince"

.Enzo Maresca prova a compattare l'ambiente del Manchester City in vista della sfida contro l'Ipswich. Il tecnico dei Citizens, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della settima giornata di Premier League, ha parlato del momento delicato vissuto dal club dopo la recente condanna per violazioni finanziarie su larga scala, sottolineando come la vicenda abbia avuto un effetto opposto rispetto a quello che molti si aspettavano: "Considerato tutto il rumore mediatico che si è creato, vedo che tifosi, società e squadra sono senza dubbio più uniti", ha dichiarato l'allenatore italiano. Secondo Maresca, la pressione esterna avrebbe rafforzato il legame all'interno del gruppo.

La decisione, contro cui il Manchester City ha presentato ricorso, riguarda accuse relative a irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Il club, di proprietà del fondo emiratino City Football Group, sarebbe stato ritenuto responsabile di aver alterato ricavi e costi per oltre 900 milioni di sterline. Maresca ha però invitato alla prudenza: "Non mi dà fastidio che le persone si facciano un'opinione sulla situazione, ma il modo migliore per giudicare è sempre aspettare il verdetto finale".

Sul campo, il City arriva alla sfida contro l'Ipswich da capolista della Premier League, con sei vittorie consecutive in campionato, nonostante il k.o. in Champions League contro il PSG. Un successo sabato permetterebbe a Maresca di stabilire un record: diventare il primo allenatore nella storia della Premier capace di vincere le prime sette partite alla guida di una nuova squadra. "Mi interessa soltanto il modo in cui possiamo vincere questa partita. I record hanno valore solo se alla fine della stagione hai raggiunto qualcosa di importante", ha concluso il tecnico.