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Matthaus esalta Italiano: "Il Besiktas gioca un calcio da insegnare nelle scuole"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 14:42Calcio estero
17.10.2026 14:42Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria del Besiktas sul campo dell'Hoffenheim in Europa League ha conquistato anche Lothar Matthaus. L'ex campione tedesco ha speso parole importanti per Vincenzo Italiano, protagonista di un ottimo avvio sulla panchina del club turco nella sua prima stagione alla guida della squadra.

Il Besiktas ha conquistato un successo esterno per 3-2, mostrando qualità soprattutto nelle ripartenze, aspetto che ha colpito particolarmente Matthaus. L'ex centrocampista della nazionale tedesca ha elogiato il lavoro dell'allenatore, sottolineando la capacità di dare subito un'identità precisa alla squadra: "Nonostante sia alla sua prima stagione, Vincenzo Italiano ha trovato una sintonia incredibile e ha costruito una squadra molto forte. I due gol segnati dal Besiktas in contropiede sono azioni che dovrebbero essere mostrate nelle scuole calcio come esempio. La differenza di forza in campo era evidente. Questa squadra si diverte davvero a giocare a calcio".

Dopo le esperienze in Italia sulle panchine di Bologna e Fiorentina, Italiano ha scelto la Turchia per una nuova sfida e il suo impatto è stato immediato. Il tecnico ha già trasmesso alla squadra i suoi principi, puntando su intensità, organizzazione e un calcio propositivo. Il successo contro l'Hoffenheim rappresenta un'altra conferma del percorso intrapreso.

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