Imprevisto nella vigilia europea del Besiktas. La squadra allenata da Vincenzo Italiano era diretta a Batumi, in Georgia, per affrontare l'Hapoel Beer-Sheva in Europa League, ma il viaggio ha subito una modifica a causa delle condizioni meteorologiche avverse nella città georgiana.

L'aereo che trasportava la delegazione del club turco non ha potuto effettuare l'atterraggio previsto a Batumi ed è stato costretto a dirigersi verso Rize, dove è regolarmente atterrato. Da lì la squadra proseguirà il trasferimento verso la Georgia via terra, raggiungendo la sede della partita attraverso un viaggio in autobus.

Annullata la conferenza stampa di Italiano

Il cambio di programma ha avuto ripercussioni anche sugli appuntamenti ufficiali della vigilia. La conferenza stampa pre-partita di Vincenzo Italiano è stata infatti cancellata a causa dei problemi logistici legati al viaggio. Il Besiktas dovrà quindi preparare la sfida europea in condizioni particolari, con meno tempo rispetto al previsto per completare il trasferimento e organizzare le ultime attività prima della gara contro l'Hapoel Beer-Sheva. La squadra turca punta comunque a mantenere alta la concentrazione per un appuntamento importante del proprio percorso in Europa League.