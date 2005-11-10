Il Besiktas ha dato l'esempio in Georgia. Su campo neutro a Batumi, in occasione dell'incontro di Europa League vinto 2-1 contro gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva, il match è stato momentaneamente sospeso per quasi mezz'ora a causa di un violento intervento della polizia georgiana mentre la partita era in corso. Al termine della partita Vincenzo Italiano, allenatore dei bianconeri, ha mandato un messaggio ai tifosi rimasti feriti negli scontri.

Il messaggio

"Ho saputo. Alcuni nostri tifosi sono stati ricoverati in ospedale, voglio augurare loro una pronta guarigione", ha dichiarato nel post-partita Italiano. "Sono dispiaciuto per quanto accaduto. Voglio augurare loro di rimettersi presto. Spero che recuperino rapidamente la salute. Parlo a nome mio, a nome dei nostri giocatori, a nome della società: abbiamo una tifoseria straordinaria. Sono dispiaciuto per l'accaduto. Spero che tornino presto in salute".

Parola al capitano

Orkun Kokcu, capitano del Besiktas, invece è sceso nel dettaglio e ha voluto chiarire la posizione comune di tutta la squadra dopo la reazione violenta delle forze dell'ordine locali per uno striscione palestinese esposto dai sostenitori bianconeri. "La nostra parte è chiara. Sosteniamo la Palestina", il segnale pubblico lanciato a fine gara. "Siamo al loro fianco. Innanzitutto voglio augurare una pronta guarigione ai nostri tifosi, perché ciò che è successo qui non è accettabile. La polizia non dovrebbe usare la forza in questo modo. Non so esattamente cosa sia successo, ma so che non è giusto. Ringrazio tutti i club in Turchia. Tutti ci hanno sostenuto. Per noi è diventata una questione nazionale. Voglio ringraziarli".