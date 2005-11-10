Italiano gongola: doppietta Vlahovic, il Besiktas sistema 4-2 il Konyaspor e trova il 2º posto
Yvonne Alessandro
Il Besiktas di Vincenzo Italiano si conferma e trova la seconda vittoria consecutiva. Nel confronto con il Konyaspor fuori casa ha rotto gli equilibri Dusan Vlahovic, ex Juventus capace di rifilare una doppietta in 24 minuti, ma a cavallo tra primo e secondo tempo gli avversari sono stati capaci di trovare il pareggio momentaneo. L'ex Arsenal Trossard al 79' ha permesso ai bianconeri di mettere la freccia e il 4-2 di Cerny allo scadere (93'), Italiano e i suoi ragazzi trovano l'aggancio sul Trabzonspor di Mohamed Salah al secondo posto in classifica (25 punti), in attesa della partita di questo pomeriggio.
Il risultato
Konyaspor - Besiktas 2-4
10' Vlahovic (B), 34' Vlahovic (B), 42' Dompe (K), 63' Destan (K), 79' Trossard (B), 90'+3 Cerny (B)
La classifica aggiornata
1. Galatasaray 31 punti (12)
2. Trabzonspor 25 (11)
3. Besiktas 25 (12)
4. Amedspor 23 (12)
5. Kasimpasa 23 (12)
6. Fenerbahce 20 (12)
7. Kocaelispor 20 (12)
8. Goztepe 18 (12)
9. Basaksehir 17 (11)
10. Rizespor 17 (12)
11. Corum 16 (11)
12. Genclerbirligi 14 (12)
13. Erzurumspor 14 (12)
14. Alanyaspor 12 (12)
15. Konyaspor 8 (12)
16. Gaziantep 8 (12)
17. Samsunspor 7 (12)
18. Eyupspor 3 (11)