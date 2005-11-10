Ufficiale Mauro Arambarri lascia il Getafe dopo 8 stagioni e firma con il River Plate fino al 2028

Mauro Arambarri è ufficialmente un nuovo giocatore del River Plate. Il centrocampista uruguaiano ha firmato il contratto che lo legherà al club argentino fino al 31 dicembre 2028, chiudendo così la sua lunga esperienza al Getafe. Il trasferimento è stato confermato dal club spagnolo, che ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il River Plate per la cessione del giocatore. A partire da oggi, Arambarri si unirà al gruppo guidato da Eduardo Coudet e inizierà gli allenamenti con la nuova squadra.

Si chiude così un ciclo durato otto stagioni al Getafe, dove il centrocampista era diventato uno dei punti di riferimento assoluti del centrocampo. Arrivato nell’estate del 2017 dal Bordeaux, Arambarri ha collezionato 267 presenze ufficiali tra campionato, Coppa del Re e competizioni europee, superando anche la soglia dei venti gol. Nel corso della sua esperienza in Spagna, il nazionale uruguaiano è stato protagonista dei momenti più importanti della recente storia del club, contribuendo alle storiche qualificazioni alle competizioni europee e distinguendosi per continuità, intensità e spirito di sacrificio.

Il Getafe ha voluto salutarlo con un messaggio di ringraziamento: "Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Mauro Arambarri per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati in tutti questi anni, durante i quali ha sempre difeso con orgoglio i nostri colori".