Ufficiale Nacho Vidal resta in Liga: l'Osasuna lo cede in prestito al Maiorca

vedi letture

Nacho Vidal ha lasciato l'Osasuna e si è trasferito in prestito secco al Maiorca. In stagione fino a questo momento ha totalizzato 8 presenze (7 in campionato e una in Copa del Rey), segnando un gol. Da oggi continuerà a giocare ne LaLiga, ma in un altro club. Di seguito l'annuncio sul sito ufficiale:

"Nacho Vidal è il primo acquisto del mercato invernale 2023-2024 dell'RCD Maiorca. Il terzino destro arriva in prestito dal CA Osasuna fino alla fine della stagione. Indosserà il numero 22. Nato a El Campello (Alicante) il 24 gennaio 1995, Nacho Vidal è entrato nel club del Vermilion in piena maturità calcistica, avendo appena compiuto 29 anni. Formatosi nelle giovanili del Valencia CF e internazionale nelle categorie giovanili della nazionale spagnola, ha fatto carriera nella squadra riserve del Valencia fino a debuttare con la prima squadra della Prima Divisione a soli 22 anni. Ha già accumulato 104 partite nella massima categoria del calcio spagnolo. Nel 2018 ha firmato per il CA Osasuna ed è stato fondamentale nella loro promozione in Prima Divisione. In sei stagioni con la Navarra, l'alicante ha ottenuto una promozione, quattro soggiorni ed è arrivato secondo in Copa del Rey. In questa stagione hanno giocato otto partite (cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta) e hanno segnato un gol. Benvenuto, Nacho!".