Ufficiale Reinildo Mandava lascia l'Atletico Madrid a scadenza: il futuro è in Premier League

Era nell’aria da settimane e ora è arrivata l’ufficialità: Reinildo Mandava lascia l’Atletico Madrid al termine del suo contratto. Il club rojiblanco ha annunciato la separazione con un video pubblicato sul proprio account X, ringraziando il difensore mozambicano per la dedizione mostrata in questi anni. “Grazie mille, Reinildo, per il coraggio e la dedizione dimostrati durante la tua carriera da tifoso dell’Atletico. Ti auguriamo grandi successi nelle tue sfide future”, ha scritto il club.

Il classe 1994 è pronto a voltare pagina e iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Marca e da altre fonti vicine al giocatore, Reinildo sarebbe ormai a un passo dalla firma con il Sunderland, squadra appena promossa in Premier League e guidata da Régis Le Bris. Un’opportunità importante per il terzino sinistro, che cerca continuità dopo una stagione complessa e condizionata dagli infortuni.

Arrivato all’Atletico nel gennaio 2022 dal Lille, Reinildo aveva subito conquistato la fiducia di Diego Simeone grazie alla sua grinta e solidità difensiva. Con i francesi il difensore aveva vinto anche un sorprendente titolo di Ligue 1 nel 2021, affermandosi come uno dei terzini più affidabili del campionato.Ora per lui si apre un nuovo capitolo in Premier League, dove proverà a rilanciarsi e a dare un contributo importante alla causa del Sunderland.