Ufficiale Mondiale per Club finito, il Benfica saluta Di Maria: l'ex Juventus torna al Rosario Central

È giunta al termine l’avventura di Angel Di María al Benfica. L’esterno argentino, 37 anni, aveva già annunciato che avrebbe lasciato il club portoghese dopo il Mondiale per Club, e ora l’addio è ufficiale. L’eliminazione del Benfica dalla competizione ha segnato la fine della seconda esperienza in maglia biancorossa per il campione del mondo 2022, che ha voluto salutare i tifosi con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club: “Ho sempre considerato questo club casa mia! Il Benfica è puro amore”.

Arrivato per la prima volta a Lisbona nel 2007 dal Rosario Central, Di María si era poi affermato come uno dei migliori esterni offensivi d’Europa, spiccando il volo verso il Real Madrid e iniziando una carriera ricca di successi internazionali tra Spagna, Inghilterra, Francia e Italia. Nell’estate del 2023 era tornato al Benfica per chiudere un cerchio personale, regalando qualità, esperienza e leadership in campo.

Ma ora è tempo di un nuovo capitolo, l’ultimo: Di María farà ritorno al Rosario Central, il club in cui tutto è iniziato. L’annuncio è già arrivato ufficialmente dall’Argentina, dove l’idolo della Selección vestirà nuovamente la maglia della sua città natale per chiudere una carriera leggendaria davanti alla sua gente. Di Maria vuelve a casa.