Ufficiale Scadenza prestiti, la Fiorentina saluta i cinque partenti. E Adli risponde: "È stato un onore"

Il 30 giugno sancisce la fine dei vari prestiti e in casa Fiorentina sono cinque i calciatori che salutano il Viola Park. Il club viola ha reso loro omaggio attraverso un post pubblicato suoi propri social campeggiato dalla dedica: "Grazie ragazzi per aver indossato con orgoglio e passione la nostra maglia". Tra questi c'è Yacine Adli, che ha commentato il post scrivendo "È stato un onore". Il centrocampista franco algerino farà ritorno al Milan dopo una stagione in cui ha messo a referto 35 presenze, condite dalla bellezza di 5 reti e 7 assist.

Saluta anche Danilo Cataldi, che farà ritorno alla Lazio dopo essere stato uno dei leader tecnici e caratteriali dello spogliatoio viola, specialmente nei giorni drammatici che hanno fatto seguito al malore occorso a Edoardo Bove lo scorso 1 dicembre. Cataldi nei giorni scorsi aveva già salutato Firenze attraverso la seguente dedica: "Mentre nella testa scorrono veloci le istantanee di questa stagione, cresce forte in me il senso di gratitudine per la Città di Firenze. Non dimenticherò l’accoglienza, la fiducia, l’affetto e la vicinanza della gente nei miei confronti e della mia famiglia. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo fantastico, con cui ho condiviso momenti importanti. Non dimenticherò la professionalità e la serietà della Società, dai vertici a tutti coloro che lavorano al Viola Park, passando per mister Palladino, un Uomo, oltre che un grande allenatore, capace di affrontare ogni tipo di situazione dentro e fuori dal campo! Non dimenticherò mai quei momenti che abbiamo condiviso, che ci hanno fatto spaventare ma poi unire e stringere in un abbraccio ancora più forte. Spero di aver ripagato sul terreno di gioco la vostra fiducia, dando tutto quello che avevo senza mai risparmiarmi. Semplicemente, grazie Firenze".

Infine, addio anche a Michael Folorunsho, Andrea Colpani e Nicolò Zaniolo, che faranno rispettivamente ritorno a Napoli, Monza e Galatasaray, tutti verosimilmente in attesa di un nuovo prestito.