Ufficiale AlbinoLeffe, accordo annuale con opzione per il 2003 Alessandro Orfei

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Orfei, esterno classe 2003, sino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico sino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni.

Alessandro Orfei, la carriera

Il giocatore, nativo di Tivoli (RM), ha archiviato - nella stagione appena conclusa - un totale di 31 presenze, 2 reti e 3 assist con la maglia della Pro Patria, nel Girone A di Serie C Sky Wifi 2025/26. Cresciuto nel Settore Giovanile del ChievoVerona, indossando i colori dei clivensi sino in Primavera, Orfei - passato alla SPAL nell'estate 2021 - ha debuttato tra i pro tra le fila della Fidelis Andria (nella Serie C 2022/23). In terza serie, ha indossato anche le maglie di SPAL, Union Clodiense e Pro Patria, mettendo a referto 89 presenze complessive (con 5 gol e 6 assist).

Le prime parole

"Negli ultimi anni in categoria, ho già avuto modo di incrociare l'AlbinoLeffe: ne conosco valore, filosofia e strutture - le prime parole di Orfei in bluceleste -. Posso dire, dunque, di essere felice per questa nuova opportunità: credo di essere nel posto giusto per poter lavorare al meglio e continuare a crescere, anche assieme ad un mister (Zaffaroni, ndr) con cui ho già condiviso qualche settimana di lavoro, ai tempi del Chievo".