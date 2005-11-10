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Desenzano, volto nuovo in dirigenza: Damiano Chiricozzi è il nuovo segretario generale
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Si amplia la compagine dirigenziale del Desenzano in vista della stagione in Serie C. Damiano Chiricozzi è il nuovo segretario generale
Damiano Chiricozzi è il nuovo Segretario Generale del Desenzano F.C.
Classe 1994, originario di Viterbo, Damiano approda in biancazzurro dopo un percorso di costante crescita nel calcio professionistico. Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e con una formazione specialistica in management sportivo, ha maturato esperienze in Viterbese, Robur Siena, Recanatese e nelle ultime due stagioni alla Virtus Verona.
Tutto il Desenzano F.C. dà il benvenuto a Damiano e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura con i nostri colori.
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