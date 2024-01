Ufficiale Piccini sempre più vicino alla Sampdoria. Il Magdeburg annuncia l'addio del difensore

vedi letture

Il Magdeburg, club di ZweiteLiga (la seconda serie tedesca), ha annunciato l’addio anticipato del difensore Cristiano Piccini. Il club ha infatti accolto la richiesta del classe ‘92 di risolvere anticipatamente il contratto con effetto immediato ponendo così fine a un’avventura iniziata nel 2022 che lo ha visto disputare 30 gare, con cinque gol e un assist, in campionato e due gare in DFB Cup (la Coppa di Germania).

“ Vorremmo ringraziare Cristiano per aver accettato di unirsi a una neo promossa come la nostra squadra. È stato un tassello importante per la nostra difesa e ci ha aiutato a restare in questa categoria. - spiega il direttore sportivo Otmar Schork sul sito del club - Abbiamo rispettato la sua richiesta di rescindere anticipatamente il contratto con noi. Gli auguriamo tutto il meglio nel suo futuro club”.

Ad attendere Piccini c’è infatti la Sampdoria con cui il difensore ha già trovato un accordo e per il quale si attende solo l’ufficialità da parte del club blucerchiato che accontenterà così il suo tecnico Pirlo.