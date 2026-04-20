Porto, il titolo si avvicina. Mourinho a -7, ma Farioli avverte: "Non possiamo fare calcoli"

Il Benfica ha superato lo Sporting nel derby, portandosi a -4 dal Porto, ma Francesco Farioli non ha accusato la pressione e i suoi dragoni hanno sistemato il Tondela 2-0 nel match di Liga Portugal ieri sera. Con questo successo, infatti, hanno aumentato il distacco con i leoni , prossimi avversari in Coppa di Portogallo. "Già nel primo tempo, oltre al rigore, abbiamo avuto tre o quattro buone occasioni che non abbiamo concretizzato. Nella ripresa, credo che abbiamo approcciato la gara nel modo giusto. E, naturalmente, sbloccare subito la partita nel secondo tempo è stato assolutamente essenziale. Sono molto felice del risultato", ha dichiarato il tecnico italiano a caldo ai microfoni di SportTV nel post-partita.

Sul risultato del derby e l'avvicinarsi del titolo: La realtà è che oggi sono stati solo altri 3 punti e una partita in meno. Il nostro focus deve spostarsi molto velocemente su ciò che ci aspetta. Certo che guarderò il derby, per analizzare la partita e preparare il prossimo match nel miglior modo possibile". Questo però non per cantare vittoria in anticipo ma per conoscere i rivali che affronterà nella coppa nazionale. Precisando: "Deve essere tutto esattamente come prima. Non possiamo fare calcoli, altrimenti perdiamo la concentrazione. Dobbiamo lavorare allo stesso modo, sappiamo dov'è il traguardo e quanti passi dobbiamo fare. Ci sono ancora molte partite, ora arriva la Coppa di Portogallo e poi prepareremo la prossima gara di campionato con lo stesso approccio. Sapendo che non esistono partite facili, come abbiamo visto oggi. I calcoli non servono".

La sfida di Coppa di Portogallo: "Sinceramente, già giovedì scorso, con un uomo in meno, lo spirito è stato fantastico. La sfida è mantenere il livello delle prestazioni. Ora prepareremo una grande partita, in cui siamo sotto 1-0, contro una squadra fantastica e con rispetto nei loro confronti, ma sappiamo cosa vogliamo. Avremo una finale qui e i tifosi ci daranno il sostegno necessario. Saremo connessi alla partita e alla fine vedremo se, come credo, ribalteremo il risultato", la chiusura di Farioli. Intanto il suo Porto naviga a vista in prima posizione nel campionato portoghese, a +7 sul Benfica di Mourinho. Con 4 partite mancanti al termine del torneo.