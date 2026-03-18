PSG disarmante, ma c'è l'ennesima tegola: Barcola, grave distorsione alla caviglia
Ennesimo stop per infortunio nel Paris Saint-Germain, una delle squadre più colpite dagli infortuni in questa stagione, fra le candidate alla vittoria finale della Champions League. L'ultimo a fermarsi, dopo la vittoria di Londra contro il Chelsea (per 0-3) è Bradley Barcola, che si è infortunato alla caviglia durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di ieri sera.
Il giocatore salterà le prossime partite, anche con la Nazionale francese, visto che ha riportato una grave distorsione ai legamenti della caviglia ed è già stato escluso dal prossimo ritiro della nazionale francese. Didier Deschamps annuncerà la sua lista di convocati giovedì.
Questo il comunicato emesso dal PSG: "A causa di una grave distorsione ai legamenti della caviglia destra subita durante la partita di ieri contro il Chelsea, Bradley Barcola non sarà disponibile per le prossime settimane".
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