PSG, Barcola: "Felice di aver segnato. Ma adesso continuiamo così anche a Londra"

Entusiasmo in casa Paris Saint-Germain. La formazione di Luis Enrique ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League superando al "Parco dei Principi" il Chelsea per 5-2. Chiaramente c'è ancora la sfida di ritorno fra cinque giorni a Londra ma il parziale è chiaramente a favore dei parigini che però essere eliminati dovrebbero perdere con almeno quattro gol di scarto.

E al termine del match, l'attaccante rossoblù Bradley Barcola ha commentato ai microfoni di Canal+: "Ci siamo preparati bene per questa partita. Sapevamo di dover giocare con intensità fin dall'inizio. Siamo soddisfatti di questa partita. Sono contento di aver segnato; quel gol è una bella sensazione. Credo che questa sia una delle nostre partite di riferimento e dovremo continuare così nella partita di ritorno".