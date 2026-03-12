Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

PSG, Barcola: "Felice di aver segnato. Ma adesso continuiamo così anche a Londra"

PSG, Barcola: "Felice di aver segnato. Ma adesso continuiamo così anche a Londra"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:58Calcio estero
Andrea Piras

Entusiasmo in casa Paris Saint-Germain. La formazione di Luis Enrique ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League superando al "Parco dei Principi" il Chelsea per 5-2. Chiaramente c'è ancora la sfida di ritorno fra cinque giorni a Londra ma il parziale è chiaramente a favore dei parigini che però essere eliminati dovrebbero perdere con almeno quattro gol di scarto.

E al termine del match, l'attaccante rossoblù Bradley Barcola ha commentato ai microfoni di Canal+: "Ci siamo preparati bene per questa partita. Sapevamo di dover giocare con intensità fin dall'inizio. Siamo soddisfatti di questa partita. Sono contento di aver segnato; quel gol è una bella sensazione. Credo che questa sia una delle nostre partite di riferimento e dovremo continuare così nella partita di ritorno".

Articoli correlati
Barcola: "Abbiamo sempre fame. Col Chelsea sarà complicato, ma ci piacciono le sfide"... Barcola: "Abbiamo sempre fame. Col Chelsea sarà complicato, ma ci piacciono le sfide"
Luis Enrique: "Mondiali? I giocatori pensino al club, vogliamo raggiungere gli obiettivi"... Luis Enrique: "Mondiali? I giocatori pensino al club, vogliamo raggiungere gli obiettivi"
Troppe partite, Barcola è in difficoltà: da settimane si affida a un preparatore... Troppe partite, Barcola è in difficoltà: da settimane si affida a un preparatore personale
Altre notizie Calcio estero
Real Madrid, Tchouameni: "Vittoria da squadra. Valverde? Giocatore di livello mondiale"... Real Madrid, Tchouameni: "Vittoria da squadra. Valverde? Giocatore di livello mondiale"
Borussia Dortmund attento! La Premier piomba su Brandt: due club sul numero 10 tedesco... Borussia Dortmund attento! La Premier piomba su Brandt: due club sul numero 10 tedesco
Chelsea, James crede nella rimonta: "E' la Champions League e tutto può succedere"... Chelsea, James crede nella rimonta: "E' la Champions League e tutto può succedere"
West Ham, fra salvezza e mercato: si valuta il riscatto di Disasi ma non alle richieste... West Ham, fra salvezza e mercato: si valuta il riscatto di Disasi ma non alle richieste del Chelsea
PSG, Barcola: "Felice di aver segnato. Ma adesso continuiamo così anche a Londra"... PSG, Barcola: "Felice di aver segnato. Ma adesso continuiamo così anche a Londra"
Atletico Madrid, sguardo in Premier League: piace l'esterno del City Jeremy Doku Atletico Madrid, sguardo in Premier League: piace l'esterno del City Jeremy Doku
Real, Pitarch: "Sarò sempre grato a Arbeloa per la fiducia. Pensiamo alla gara di... Real, Pitarch: "Sarò sempre grato a Arbeloa per la fiducia. Pensiamo alla gara di ritorno"
Ritrovare la serenità dopo la serata di Madrid: il Tottenham valuta il prestito di... Ritrovare la serenità dopo la serata di Madrid: il Tottenham valuta il prestito di Kinsky
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
3 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
5 Sprofondo Tottenham: i big che possono partire in estate in caso di retrocessione
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, forfait dell'ultim'ora per Gasperini verso il Bologna: affaticamento per Koné
Immagine top news n.1 L'Atalanta si affida a Raffaele Palladino: in agenda summit per il rinnovo a lunga scadenza
Immagine top news n.2 Vlahovic fra campo e rinnovo: contatti fitti e costanti per arrivare all'accordo con la Juventus
Immagine top news n.3 Freuler e Gasperini, amici a Bergamo e nemici a Bologna. Potrebbero ritrovarsi a Roma
Immagine top news n.4 Zaniolo ha voltato pagina: "Bad boy? Non più, sono cambiato. Roma mi ha dato tanto, ci tornerò"
Immagine top news n.5 Juventus a caccia di un portiere per l'anno prossimo: primi contatti per il Dibu Martinez
Immagine top news n.6 Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio
Immagine top news n.7 Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le due vie per il rinnovo di Spalletti. Milan, ieri pranzo Allegri-Furlani: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 L'Udinese aspetta la Juventus, sold out e attacco titolare
Immagine news Serie A n.3 Vieri finisce sotto i ferri: rimosso un frammento osseo che 'Bobo' aveva ad un ginocchio
Immagine news Serie A n.4 Parma, a breve la conferenza pre-Torino di mister Carlos Cuesta
Immagine news Serie A n.5 Binotto verso Bologna-Roma: "Ecco cosa cambia tra sfidarsi in Serie A e in Europa"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter guarda al Made in Germany: Kim per la difesa, Goretkza e Brandt i nomi a centrocampo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio i play off
Immagine news Serie B n.2 Serie B, l’era del “terzo uomo”: da Samp a Bari, perché cambiare non serve più
Immagine news Serie B n.3 Tre gare in sette giorni in Serie B: subito uno scontro diretto per il Mantova di Modesto
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Contro lo Spezia per centrare il nostro obiettivo, servirà incoscienza"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Fredberg tiene a rapporto squadra e staff: "Uniti per la salvezza, combattiamo"
Immagine news Serie B n.6 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Frosinone vuole tenere aperta la corsa promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Immagine news Serie C n.2 Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati
Immagine news Serie C n.5 Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?