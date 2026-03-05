Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Luis Enrique: "Mondiali? I giocatori pensino al club, vogliamo raggiungere gli obiettivi"

Luis Enrique: "Mondiali? I giocatori pensino al club, vogliamo raggiungere gli obiettivi"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:10
Michele Pavese

A meno di 100 giorni dall’inizio della Coppa del Mondo 2026, la gestione dei giocatori in vista del torneo è al centro dell’attenzione. In Francia preoccupano soprattutto le condizioni di Kylian Mbappé, il cui ginocchio desta apprensione, e anche Ousmane Dembélé sta vivendo una stagione complicata a causa degli infortuni. L’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha chiarito che la priorità resta il club.

"Un po’ di riposo per arrivare freschi al Mondiale? (ride, ndr) Non facciamo dichiarazioni su questo, sono professionisti. Ora l’importante è il club, vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e vincere trofei", ha spiegato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Monaco.

Una conferenza in cui si è parlato anche di Bradley Barcola, schierato come falso 9 in assenza del Pallone d'Oro contro il Le Havre. Il giovane attaccante ha messo in mostra dribbling e movimenti profondi capaci di creare scompiglio nella difesa avversaria, ma resta meno incisivo in zona gol, con 9 reti in 35 partite. Luis Enrique ha rifiutato paragoni con Dembélé, sottolineando: "Non è corretto confrontare i giocatori: ogni anno e ogni giocatore è diverso. Barcola ha giocato molto, può coprire qualsiasi ruolo in attacco e sono soddisfatto di quanto visto, ma ci aspettiamo ancora di meglio".

