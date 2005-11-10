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PSG, dopo il rinnovo Ayari viene ceduto in prestito: la stellina passa al Dunkerque

PSG, dopo il rinnovo Ayari viene ceduto in prestito: la stellina passa al Dunkerque TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Andrea Piras
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Andrea Piras
ieri alle 21:26Calcio estero

Dopo il rinnovo di contratto arrivato nelle scorse settimane, la giovane stellina del PSG Khalil Ayari passa in prestito in Ligue 2. Il ragazzo infatti viene ceduto in prestito al Dunkerque. Questo il comunicato diramato dal club:

"Velocità, potenza e creatività per rafforzare i colori dei Les Maritimes. Khalil Ayari, giovane esterno sinistro della nazionale tunisina, si unisce all'USL Dunkerque in prestito stagionale dal PSG. Benvenuto, Khalil!".

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