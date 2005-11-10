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Nizza, colpo per il reparto avanzato: dal Metz arriva Hein. Firma un triennale
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Nuovo innesto per il Nizza. Il club della Costa Azzurra ha ufficializzato un rinforzo per il proprio reparto offensivo. Con una nota diramata dal sito ufficiale della società rossonera, è stato annunciato l'arrivo di Gauthier Hein. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Metz e ha firmato un contratto triennale, quindi con scadenza a giugno 2029.
Il centrocampista offensivo francese di 29 anni nell'ultima stagione con la maglia dei granata transalpini ha realizzato 8 gol e 8 assist in 31 presenze in tutte le competizioni.
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