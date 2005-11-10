Ufficiale Ipswich, per il centrocampo ecco Florentino Luis: contratto fino al 2031

Rinforzo per il centrocampo dell'Ipswich. La formazione inglese ha ufficializzato l'ingaggio di Florentino Luis dal Burnley. Questo il comunicato diramato dal club: "L'Ipswich Town è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista Florentino Luís dal Burnley. Florentino si trasferisce a Portman Road per una cifra non rivelata e ha firmato un contratto quinquennale, valido fino all'estate del 2031. Il 26enne ha collezionato 31 presenze in Premier League con il Burnley nella stagione 2025/26, dopo essere arrivato dal Benfica, squadra portoghese con cui ha vinto due titoli di Primeira Liga, ha giocato in Champions League e ha partecipato alla Coppa del Mondo per club FIFA negli Stati Uniti. Ha inoltre maturato esperienza ad alto livello in Spagna con il Getafe e in Francia con l'AS Monaco, rappresentando anche il Portogallo fino alla nazionale Under 21. Il suo arrivo a Portman Road è subordinato all'ottenimento del visto.

Nato in Angola, Florentino ha iniziato a giocare a calcio nel Real Massamá in Portogallo, prima di entrare nel settore giovanile del Benfica, passando alla squadra riserve e partecipando alla UEFA Youth League. Ha esordito in prima squadra nel febbraio 2019, segnando il suo primo gol un mese dopo. Ha collezionato 11 presenze a fine stagione, contribuendo alla conquista del 37° scudetto da parte del Benfica.

Sono seguiti prestiti al Monaco in Francia e al Getafe in Spagna, prima del ritorno al Benfica nel 2022, dove ha finalmente trovato la sua dimensione in prima squadra. Ora titolare fisso, Florentino ha contribuito alla vittoria del campionato nel 2022/23 e della Coppa di Spagna nel 2024/25, giocando con regolarità anche in Champions League per la prima volta in carriera. Il prestito al Burnley per la stagione 2025/26 ha permesso a Florentino di fare il suo debutto in Premier League e, dopo una stagione in cui ha collezionato un totale di 33 presenze, il suo trasferimento è diventato definitivo all'inizio di quest'estate, prima del suo approdo ai Blues".