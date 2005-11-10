Ufficiale Nzonzi torna in Francia: a 37 anni il campione del mondo riparte dal Dunkerque

A 37 anni Steven Nzonzi ha scelto di tornare alle origini. Il centrocampista francese giocherà in Ligue 2, a distanza di 17 anni da quando aveva lasciato Amiens per iniziare la sua lunga carriera internazionale.

Il Dunkerque ha ufficializzato l’arrivo del campione del mondo 2018. Un innesto di grande esperienza per la formazione marittima, che potrà contare su un giocatore capace di affrontare alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo. Nzonzi era rimasto svincolato dopo la conclusione del suo contratto con lo Stoke City lo scorso giugno. Nell’ultima stagione in Championship ha collezionato 30 presenze, realizzando anche una rete.

Nel corso della sua carriera il centrocampista ha vestito maglie importanti, attraversando diversi campionati europei (anche la Serie A, dove ha giocato con la Roma) e raggiungendo il punto più alto con la Nazionale francese, conquistando il Mondiale del 2018 in Russia: "Ha attraversato le frontiere, conosciuto i grandi campionati e raggiunto la vetta del mondo. Oggi il suo viaggio lo porta fino a Dunkerque", ha scritto il club nel messaggio di benvenuto.