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Raul Jimenez scende in Championship pur di tornare al Wolverhampton
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Raúl Jiménez lascerà il Fulham alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno 2026, per unirsi al Wolverhampton Wanderers, retrocesso in Championship.
L'attaccante ha vissuto tre stagioni molto produttive a Craven Cottage, segnando più di 30 gol e contribuendo al buon piazzamento della squadra in Premier League in ogni stagione.
Si tratta di un ritorno per Jimenez, che ha vestito la maglia dei Wolves dal 2018 al 2023 segnando 57 reti in 166 partite. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.
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