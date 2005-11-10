Ufficiale
Il Palermo saluta Nikolaou: il difensore passa in prestito all'OFI Creta FC
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Palermo "comunica di aver ceduto all’OFI Creta FC il calciatore Dimitrios Nikolaou.
Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo.
A Dimitrios un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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