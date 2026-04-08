Real Madrid, anche Alexander-Arnold sotto accusa. Roy Keane duro: “Errore infantile”

La serata di Champions League contro il Bayern Monaco ha riacceso il dibattito su Trent Alexander-Arnold, da tempo osservato speciale per le sue prestazioni difensive. Il primo gol dei tedeschi, firmato da Luis Díaz, è nato proprio alle sue spalle, alimentando nuove critiche nei confronti del terzino inglese.

Tra i più severi c’è stato Roy Keane, che alla tc inglese non ha usato mezzi termini: “Ne ho abbastanza, è sempre la stessa storia nelle partite importanti. Tutti parlano dei suoi passaggi, ma che dire della difesa? A questo livello non puoi permetterti errori così. È un errore infantile. Si fa superare come se non ci fosse. Le grandi partite richiedono grandi difensori, e lui è lontano dall’esserlo”.

Nonostante le critiche, Alexander-Arnold ha preferito guardare avanti, sottolineando la fiducia nella rimonta: “Sarà un’impresa enorme vincere all’Allianz Arena, ma sappiamo come reagire in queste situazioni. Il nostro obiettivo è vincere”. Il terzino ha anche spiegato l’azione del gol madridista: “Avevamo preparato movimenti alle spalle della loro difesa. Ho visto la corsa di Kylian e ho messo un pallone forte in mezzo, lui ha fatto il resto”.

Convinto delle possibilità del Real, ha aggiunto: “È solo l’intervallo. In Champions può succedere di tutto. Dobbiamo andare lì e segnare, faremo tutto il possibile”.