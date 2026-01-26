Keane duro con Carrick: "Non adatto allo United, nemmeno se le vince tutte"

Il Manchester United ha sorpreso tutti vincendo 2-3 in casa dell'Arsenal, risultato che ha rilanciato le quotazioni dei Red Devils nella corsa per un posto in Champions League e che ha rimesso in discussione la lotta per il titolo. Dall'arrivo di Michael Carrick in panchina lo United ha raccolto due vittorie di prestigio, prima nel derby contro il City e poi, appunto, contro i Gunners.

La scelta fatta dal club di affidarsi a Carrick però non convince ancora tutti. Un'ex leggenda del club come Roy Keane infatti ai microfoni di Sky Sport in Inghilterra ha espresso i propri dubbi sull'adeguatezza di Carrick nel ruolo. "Lo United ha di nuovo la spavalderia, ha raccolto due grandi vittorie, ma tutti possono vincere due partite", ha fatto notare.

Poi ha rincarato la dose: "Se anche lo United vincesse tutte le partite fino alla fine della stagione, non gli darei comunque l'incarico (di allenatore per il futuro, n.d.r.). Non sarei comunque convinto che sia l'uomo giusto per questo incarico. Assolutamente no", ha confermato.

Il motivo di parole così dure? Questa la spiegazione di Keane: "Lo United ha bisogno di un allenatore più grande e migliore. Considerando le dimensioni del club e le sfide che dovrà affrontare per i prossimi anni. Serve un allenatore che possa far vincere il campionato".