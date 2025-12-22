United, Keane si scaglia contro Dalot: "Devi darti una svegliata. Non voglio dire sabotaggio..."

Il Manchester United continua a vivere un loop negativo dal quale sembra non riuscire a uscire. La sconfitta in Premier League questa domenica contro l’Aston Villa, proprio prima di Natale, ha spinto diversi opinionisti a dare una propria lettura al momento dei Red Devils e chi meglio della leggenda Roy Keane per infierire? L'ex centrocampista è stato molto duro, soprattutto con la difesa della squadra e con Diogo Dalot.

"Devono essere più intensi in difesa, devono avere un po’ più di orgoglio", ha dichiarato in prima battuta a Sky Sports UK."Guardo Dalot lì, lo intervistano dopo la partita. Dalot sul secondo gol, l’intensità o il desiderio di fermare il cross… Questi sono momenti importanti in una partita di calcio. Alla fine basta un cross sbagliato, ma l’Aston Villa, giocando con fiducia e convinzione, ne approfitta al massimo". E ha rincarato la dose: "Come giocatore puoi avere tutto il talento del mondo, lo dico sempre, ma devi darti una svegliata quando le partite si fanno difficili e ci sono momenti in cui devi fare un passo avanti e dire: 'Darò il mio contributo alla squadra'".

E l'assalto nei confronti del terzino portoghese non è finito qui: "Ci sono troppi giocatori, come Dalot, che semplicemente non fanno abbastanza. Non voglio usare il termine sabotaggio, ma non stanno facendo abbastanza", ha tacciato Keane. "Guardate il primo gol dell’Aston Villa. Quando Rogers riceve il pallone largo, tutti noi qui sappiamo che sta arrivando il pericolo", la riflessione proposta durante l'analisi. "Possibile che i giocatori non lo sappiano?", la chiosa.