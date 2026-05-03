Iraola-Man United, Roy Keane boccia l'ipotesi: "Non ha ancora dimostrato abbastanza"

Il nome di Andoni Iraola continua a circolare in orbita Manchester United, ma non tutti sono convinti che sia il profilo giusto per la panchina dell'Old Trafford. Tra gli scettici c’è Roy Keane, che pur riconoscendo i meriti del tecnico spagnolo al Bournemouth invita alla prudenza.

Iraola è atteso all’addio ai Cherries al termine della stagione, dopo aver guidato la squadra verso piazzamenti di alto livello. Un percorso che ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui proprio lo United, ancora alle prese con l’incertezza legata al futuro di Michael Carrick.

Keane, però, non è convinto del salto: “Non sono sicuro che abbia fatto abbastanza finora. So che lo United lo sta osservando, anche perché il suo contratto è in scadenza, ma lo vedrei lì? Probabilmente no”. L’ex capitano ha poi sottolineato la differenza tra i due contesti: “Gli obiettivi sono completamente diversi. Al Manchester United si punta a vincere titoli, mentre al Bournemouth si tratta di fare risultati e valorizzare i giocatori”.

Infine, pur ribadendo i dubbi, Keane riconosce il valore del lavoro svolto: “La pressione è diversa, ma ha fatto un lavoro straordinario”. Una valutazione che lascia aperto il dibattito sul futuro della panchina dei Red Devils.