Ufficiale Rivoluzione Tottenham: addio Postecoglou, in partenza anche tre assistenti allenatori

"Possiamo annunciare la partenza di Mile Jedinak, Nick Montgomery e Sergio Raimundo dai loro ruoli di Assistenti Allenatori. Vorremmo ringraziarli per il loro contributo al Club e augurare loro ogni successo per il futuro". Con una nota sintetica ma ufficiale, il Tottenham ufficializza così l'addio dei tre assistenti allenatori in seguito all'ormai assorbito licenziamento di Ange Postecoglou dalla carica di tecnico in capo.

Il trionfo in Europa League non è bastato a salvargli la pelle, così il tecnico australiano è stato sollevato dall’incarico pochi giorni fa. Al netto anche del posto garantito nella prossima Champions League, pass staccato automaticamente una volta sollevata in cielo la coppa ai danni del Manchester United.

Quello che è risultato fatale per Postecoglou è stato il tremendo percorso svolto in Premier League, subendo 22 sconfitte nella stagione 2024-25 e chiudendo al 17° posto. Questa deludente prestazione in campionato ha infine portato ad una decisione estrema e senza ritorno da parte del presidente Levy.

L’allenatore Thomas Frank è ora, secondo quanto trapela dal Regno Unito, è vicino a prendere il posto sulla panchina degli Spurs già questa settimana. Allena il Brentford dal 2018, ha ottenuto la promozione tramite i playoff nel 2021 e da allora ha stabilizzato il Brentford come una squadra solida di Premier League, ottenendo due piazzamenti nella parte alta della classifica in quattro stagioni nella massima serie.