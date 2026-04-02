Ufficiale Romania, Lucescu non è più il ct: "Ma vogliamo che torni con un ruolo in Federazione"

L'ex allenatore di Inter, Pisa, Brescia e Reggiana - fra le altre - Mircea Lucescu non è più il commissario tecnico della Romania. Ad annunciarlo è la federazione locale, che spiega come l'allenatore sia arrivato alla scadenza del suo contratto, che coinciderà con la fine del suo secondo mandato in nazionale.

Il comunicato

Questo il comunicato: "La Federazione calcistica rumena annuncia che Mircea Lucescu ha concluso il suo mandato come allenatore della nazionale rumena.

Sotto la sua guida, la Romania ha disputato una campagna eccezionale nella Nations League, grazie alla quale la nostra nazionale si è assicurata un posto nei play-off di marzo, validi per l'accesso ai Mondiali di quest'estate. Il suo bilancio sulla panchina della nazionale in questo periodo è di 11 vittorie, un pareggio e sei sconfitte.

La scadenza di questo contratto segna la fine del suo secondo mandato con la nazionale. Il suo primo mandato, all'inizio degli anni '80, rimane una pietra miliare nella storia del calcio rumeno: sotto la guida di Mircea Lucescu, la Romania si qualificò per il Campionato Europeo del 1984, la prima apparizione dei tricolori in una fase finale di un torneo europeo.

Il presidente federale: "Vogliamo che torni con un altro ruolo"

Queste le parole di Răzvan Burleanu, presidente della Federazione rumena: "Il mister Mircea Lucescu ha accettato questa sfida e si è prodigato per la Romania, dimostrando una passione e una dedizione sconfinate. Con il suo impegno instancabile e la devozione mostrata in ogni momento, ha dimostrato cosa significhi il vero amore per la Nazionale e per il calcio, guadagnandosi così il nostro rispetto e la nostra gratitudine, di tutti gli amanti di questo sport. Nei prossimi mesi, ci aspettiamo il ritorno di mister Lucescu in un nuovo ruolo a livello della FRF, affinché il calcio rumeno possa beneficiare di tutte le conoscenze accumulate nel corso della sua carriera e poter così preparare al meglio allenatori e giocatori".

Poi si legge ancora nel comunicato: "La Federazione calcistica rumena esprime il proprio apprezzamento per l'intera attività svolta e per il modo in cui Mircea Lucescu ha rappresentato la Romania nel calcio internazionale. Per una carriera senza pari, oltre 60 anni al servizio del calcio, come giocatore e allenatore, per tutte le emozioni, le gioie e la passione offerte al calcio rumeno e a numerose generazioni di tifosi, la FRF ringrazia Mircea Lucescu, gli augura buona salute e lo attende nel team dirigenziale della FRF nel prossimo periodo, dove la sua vasta esperienza sarà messa al servizio del calcio rumeno".